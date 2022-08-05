В отношении активиста незарегистрированной Демпартии Казахстана Абзала Достиярова возбуждено уголовное дело

Активист незарегистрированной «Демократической партии Казахстана» Абзал Достияров сообщил на своей странице Facebook, что в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 274 «за распространение заведомо ложной информации». По этой же статье в марте был арестован лидер Демпартии Жанболат Мамай.

«Только что со мной связался сотрудник полиции Алмас Тастанбеков из Астаны и сообщил, что в отношении меня возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 274 УК. Поэтому меня вызвали в представительство МВД в Алматы. Как вы все знаете, 15 декабря 2021 года в отношении Жанболата Мамая было возбуждено дело по статье 274, которая предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы. Мы поняли, что эта власть не остановится только на аресте Жанболата, теперь очередь за мной. Мы всегда говорили о том, что полны решимости идти по этому пути, мы готовы ко всему», — написал Достияров.

До этого активист несколько раз привлекался к административной ответственности за участие в акциях протеста.