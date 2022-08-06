Почти 2,2 тыс. новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2 197 случаев коронавирусной инфекции, а всего в стране подтверждено 1 364 844 случая.

В столице зарегистрировано 579 новых случая, в Карагандинской области – 341, в Алматы – 337, в Акмолинской области – 103, в Западно-Казахстанской области – 90, в Павлодарской области – 89, в Костанайской области – 88, в Актюбинской и Жетысуской областях – по 74, в Жамбылской области – 60, в Кызылординской области – 57, в Северо-Казахстанской области – 47, в Атырауской области – 43, в Мангистауской области – 39, в Восточно-Казахстанской области – 33, в Алматинской и Абайской областях – по 30, в Шымкенте и Туркестанской области – по 29, в Улытауской области – 25.

Также, по данным Минздрава, за сутки зарегистрировано 40 случаев коронавирусной пневмонии. Летальных случаев ни от пневмонии, ни от КВИ не зафиксировано.

На 6 августа получают лечение 28 469 человек (28 157 КВИ+ и 312 КВИ-), из них в стационарах лечатся 1 466 заболевших, на амбулаторном уровне – 27 003. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 34 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 9 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 5 пациентов.