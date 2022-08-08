Суточный прирост коронавируса в Казахстане снизился почти до 1 400 случаев

В Карагандинской области зарегистрировано 327 случаев, в столице – 301, в Алматы – 202, в Акмолинской области – 89, в Павлодарской области – 83, в Костанайской области – 63, в Западно-Казахстанской области – 49, в Жамбылской области – 40, в Актюбинской области – 28, в Атырауской области – 26, в Северо-Казахстанской области – 26, в Кызылординской области – 25, в Жетысуской области – 24, в Абайской области – 22, в Мангистауской области – 16, в Туркестанской области – 16, в Шымкенте – 12, в Алматинской области – 12, в Восточно-Казахстанской области – 10, в Улытауской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 368 205 случаев заражения. За сутки зафиксирован один летальный исход, а всего за время пандемии умерло 13 669 человек.

Также, по данным Минздрава, зарегистрировано 4 случая коронавирусной пневмонии, а всего – 89 699 случаев.

На 8 августа лечение продолжают получать 27 116 человек (26 804 КВИ+ и 312 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 466 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 26 650 человек. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 35 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 4 пациента.