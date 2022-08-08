Израиль и палестинские боевики объявили о перемирии

Израиль и палестинская группировка «Исламский джихад» поздно вечером в воскресенье объявили о перемирии, что вселяет надежду на прекращение самой серьезной вспышки на границе с сектором Газа более чем за год, сообщает Reuters .

В пятницу Израиль нанес «упреждающие» удары против того, что, как он ожидал, будет атакой «Исламского джихада» в ответ на арест лидера группировки Бассама аль-Саади на оккупированном Западном берегу. В ответ палестинские боевики выпустил сотни ракет по Израилю. В воскресенье «Исламский джихад» расширил диапазон обстрела в сторону Иерусалима, назвав местью за убийство Израилем своего командира в южной части сектора Газа. Израильские силы наносили ракетные удары по палестинским целям в течение выходных.

Официальные лица сектора Газа заявили, что 44 палестинца, почти половина из которых гражданские лица, включая детей, были убиты.

Посредником в перемирии выступил Египет. Как сообщает Русская служба ВВС, перемирие вступило в силу в 23:30 по местному времени (20:30 по Гринвичу). Однако власти Израиля заявили, что готовы применять силу, если режим прекращения огня будет нарушен. Хотя премьер-министр Израиля Яир Лапид отметил, что цели операции в секторе Газа достигнуты, и продолжать ее смысла нет. В Армии обороны Израиля накануне заявили, что для поражения 26 целей были применены 16 тонн ракет и авиабомб, а в сторону Израиля со стороны Газы было выпущено почти 400 ракет, большая часть из них была перехвачена системами ПРО. Палестинские боевики заявляют, что в результате атак пострадало более 300 человек.

В заявлении представителя «Исламского джихада» Мохаммада аль-Хинди говорится, что была согласована формулировка египетского соглашения о перемирии, которая содержит обязательство Египта работать над освобождением Бассема аль-Саади и Халиля Ававдеха. Саади, высокопоставленный член политического крыла «Исламского джихада», был недавно арестован на оккупированном Западном берегу; Ававдех, который является боевиком группировки, также находится в заключении в Израиле.