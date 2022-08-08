С начала года в Казахстане выявлено более 11,7 тыс. фактов интернет-мошенничества

С начала года в Казахстане зарегистрировано 11 763 факта интернет-мошенничества, передает «Казинформ» со ссылкой на представителя МВД Шугылу Турлыбек.

Как сообщила Турлыбек на брифинге в понедельник, в прошлом году было зарегистрировано 21 тыс. таких фактов, с начала этого года – 11 763 случая. Мошенники нанесли ущерб в 7 млрд тенге. Задержан 571 человек, пресечена деятельность 17 организованных преступных групп.

«Ранее по инициативе МВД ужесточили банковские процедуры идентификации клиентов при получении онлайн-займов. Сегодня мошенники используют сервисы по замене абонентских номеров, специальные приложения для удаленного доступа к телефонам. Также среди них есть те, кто действует из-за рубежа», - отметила представитель МВД.

По ее словам, система блокировки номеров замены должна минимизировать факты телефонного мошенничества. Сегодня ее активно интегрируют казахстанские операторы связи.

Отметим, что почти за месяц число зарегистрированных фактов интернет-мошенничества выросло – в июле в МВД сообщало более чем о 9,6 тыс. случаях с начала года. При этом в ведомстве отмечали, что это на 18% ниже прошлогоднего показателя.