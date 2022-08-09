Более 1 100 случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

В столице зарегистрировано 335 случаев, в Алматы – 200, в Карагандинской области – 197, в Павлодарской области – 80, в Акмолинской области – 65, в Жетысуской области – 40, в Западно-Казахстанской области – 34, в Абайской области – 27, в Жамбылской области – 23, в Алматинской области – 17, в Восточно-Казахстанской области – 17, в Улытауской области – 17, в Актюбинской области – 13, в Кызылординской области – 13, в Северо-Казахстанской области – 11, в Шымкенте – 9, в Костанайской области – 8, в Мангистауской области – 8, в Атырауской области – 7, в Туркестанской области – 7.

Всего в стране подтверждено 1 369 333 случая.

По данным Минздрава, от коронавирусной инфекции за сутки скончались два человека, а всего – 13 671.

Также за сутки зарегистрирован один случай коронавирусной пневмонии, а всего – 89 700.

На 9 августа лечение продолжают получать 26 548 человек (26 239 КВИ+ и 309 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 456 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 25 092 человека. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 31 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 5 пациентов.