Количество пассажиров в алматинском метрополитене увеличилось на 40% после запуска двух новых станций

В мае этого года в алматинском метро заработали две новые станции «Сарыарка» и «Бауыржан Момушулы». После их запуска пассажиропоток в среднем увеличился на 40%, сообщило коммунальное государственное предприятие «Метрополитен города Алматы» на запрос Власти.

«После ввода в эксплуатацию двух новых станций «Сарыарка» и «Б. Момышулы», динамика основных показателей пассажиропотока продемонстрировала рост, в среднем на 40 процентов. Так, по итогам мая месяца текущего года, перевезено 1 062 566 пассажиров, а за аналогичный период июня — 1 496 618 пассажиров. В будние дни метрополитен обслуживает от 53 000 до 60 000 пассажиров в сутки, а в выходные дни перевозки составляют от 30 000 до 38 000 пассажиров в сутки»,— говорится в письме метрополитена.

На вопрос об увеличении количества поездов и сокращения интервала движения, в метрополитене ответили, что в случае значительного увеличения пассажиров «разработаны различные графики движения поездов».

Сейчас же в будние дни в час пик курсируют 7 составов с интервалом в 8 минут, в остальное время — 5 составов с интервалом в 15 и 12 минут.

Ранее, 30 мая были запущены две новые станции, тогда аким города Алматы, Ерболат Досаев, предполагал, что новые станции увеличат пассажиропоток с 50 тыс. до 85 тыс. в сутки. Возможно, это произойдет осенью с началом учебного года.