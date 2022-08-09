Осенью в Алматы ожидается поступление вакцин Pfizer и QazVaс

Представитель управления общественного здравоохранения города Алматы Гульжайнат Тлеген сообщила, что в сентябре и октябре ожидается поступление вакцин против коронавирусной инфекции: QazVaс – 28 200 доз, Pfizer – 26 910 доз. Она также заявила, что в городе есть достаточное количество вакцин.

«Представитель УОЗ города Алматы Гульжайнат Тлеген сообщила о том, что в мегаполисе все вакцины в достаточном количестве. К примеру, вакцины Vero Cell – 52 658 тысяч, QazVaс – порядка 2 тысяч, Pfizer – около двух тысяч доз. В сентябре и октябре в Алматы ожидается поступление QazVaс – 28 200 доз, Pfizer – 26 910 доз. Последний препарат предназначен, в частности, для подростков, беременных и кормящих женщин», – говорится в сообщении региональной службы коммуникаций города Алматы.

8 августа в Алматы зафиксировали 200 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 193 заболевших переносят болезнь с симптомами. В стационарах проходят лечение 123 пациента, всего под наблюдением врачей в городе находятся 1 662 человека.

Вместе с тем функционируют 88 пунктов вакцинации, в полном режиме работают 99 прививочных бригад, которые состоят из 315 человек.

«Всего на сегодняшний день вакцинированы первым компонентом препарата 1 241 540 человек, вторым компонентом – 1 207 511 горожан. Привиты вакциной Pfizer – 119 065 человек, в том числе 4 684 – беременные женщины, 15 896 кормящих и 55 045 подростков. После стартовавшей 22 ноября 2021 года ревакцинации повторную прививку получили 606 513 человек», – рассказала Тлеген.