В ближайшие три дня в Казахстане сохранится дождливая погода

По данным синоптиков, отрог Северо-западного антициклона продолжит оказывать свое влияние на западную, а также на северо-западную половину республики. Поэтому в ближайшие сутки здесь ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Северная, центральная, восточная и южная части страны будут также под влиянием ложбины Южного циклона и атмосферных фронтов – на севере, востоке, юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, грозы, возможно выпадение града, шквалистый ветер.

Днем на западе температура воздуха не изменится: +30+38°С. На северо-западе ожидается +23+35°С, на севере страны температура повысится до +20+28°С, в центре – до +23+33°С. На востоке будет +18+28°С, на юге, юго-востоке страны в пределах +23+35°С, в горных районах +13+20°С.