Родители погибших во время январских событий идут пешком в столицу, чтобы добиться их оправдания

Группа родителей, чьи дети находятся под стражей по делам о январских событиях, либо погибли от пуль в январе был обвинены посмертно, идут пешком из Тараза в столицу, чтобы требовать полного оправдания своих близких. По их словам, накануне местные власти пытались остановить их, сообщает Радио Азаттык .

Бакытжан Шынгысбеков, чей 18-летний сын был застрелен во время январских событий, сказал Азаттыку, что группа отправилась в дорогу в ночь на 10 августа, но машины с ними остановила полиция.

«С ночи продолжаются препятствия. Мы нанимали такси, на автобусе пытались доехать. Автобус проехал метров 500 и высадил нас. Возможно, поступил звонок. Такси остановили, наложили штраф. Теперь мы идем пешком», − сказал он.

Днем в среду группа находилась на участке дороги возле села Акыртобе, что в 60 километрах от Тараза. Информация о текущем местоположении пока неизвестна, на отдельных участках пути плохо работает связь.

Свое шествие группа назвала «Маршем требующих справедливости» (“Әділдік талап еткендер маршы”). Среди идущих пешком также есть Нигора Закарьяева, мать погибшего в январе Ержана Байжанова, а также Джамиля Рахимбекова, мать погибшего Токтара Ошакбая, и женщины по имени Гаухар и Света, дети которых содержатся под стражей.

Родители говорят, что власть давала им различные обещания, однако у них не осталось терпения.

«В Акыртобе нас настигли аким и прокурор Жамбылской области. Они заявили: "Возвращайтесь, решим сами". Сказали, что дадут и машину, чтобы отвезти в Нур-Султан. Мы не согласились», − говорит Шынгысбеков.

Азаттык обратился за комментариями в акимат Жамбылской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

11-14 июля свыше десятка человек из городов Актобе, Алматы, Усть-Каменогорск, Тараз и Шымкент, которые потеряли своих близких во время Январских событий, ночевали перед Акордой, требуя реабилитации погибших и проведения открытого расследования обстоятельств их гибели. 14 июля приехавших в столицу из разных регионов людей задержали недалеко от Акорды. Позже с ними встретились представители акиматов и прокуратуры. Протестующие заявили, что намерены собраться вновь, если их требования будут проигнорированы.

Во время январских событий, по официальным данным, в Казахстане погибли 232 человека, еще шесть скончались в результате пыток после задержаний. По данным властей, около сотни человек приговорены к тюремному заключению по делам, начатым в связи с январскими событиями. Власти страны к этому дню не опубликовали список погибших и не сообщили обстоятельства их гибели. Они также отвергли призывы правозащитников провести международное расследование январских событий.