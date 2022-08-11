Прирост новых случаев коронавируса в Казахстане за сутки не изменился

В столице зарегистрировано 370 новых случаев, в Карагандинской области – 191, в Алматы – 185, в Западно-Казахстанской области – 118, в Акмолинской области – 109, в Павлодарской области – 105, в Костанайской области – 89, в Актюбинской области – 82, в Северо-Казахстанской области – 78, в Жетысуской области – 53, в Атырауской области – 48, в Улытауской области – 37, в Мангистауской области – 34, в Жамбылской области – 33, в Восточно-Казахстанской области – 29, в Абайской области – 26, в Кызылординской области – 22, в Шымкенте – 16, в Алматинской области – 16, в Туркестанской области – 10.

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Всего в стране подтверждено 1 372 634 случая, летальных исходов за сутки не зафиксировано.

По данным Минздрава, за сутки зарегистрировано 16 случаев коронавирусной пневмонии, а всего – 89 746. Летальных случаев также не зарегистрировано.

На 11 августа лечение получают 25 026 человек (24 692 КВИ+ и 334 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 242 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 24 692 человека. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 38 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 7 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 4 пациента.