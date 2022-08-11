На шести магистральных улицах Алматы появятся пешеходные пространства – Досаев

На шести магистральных улицах Алматы появятся пешеходные пространства, сообщил на встрече с жителями Ауэзовского района города глава мегаполиса Ерболат Досаев. Также он рассказал о планах по благоустройству общественных пространств в районе.

«Во время нашей первой встречи жители обратились ко мне с предложением провести реконструкцию проспекта Алтынсарина. На сегодня по шести магистральным улицам района, в том числе по проспекту Алтынсарина, разрабатывается ПСД по преобразованию территории пешеходных пространств», - рассказал Досаев.

Так, пешеходные пространства появятся по проспекту Абая – от реки Алматинка до улицы Момышулы; по проспекту Алтынсарина – от улицы Жандосова до улицы Кабдолова; по улице Толе би – от озера Сайран до улицы Яссауи; по улице Жандосова – от реки Алматинка до улицы Саина; по улице Момышулы – от улицы Шаляпина до улицы Толе би; по улице Саина – от проспекта Абая до улицы Толе би.

«После прохождения государственной экспертизы в конце 2023 года предполагаем начать строительно-монтажные работы», - уточнил Досаев.

Кроме того, по его словам, в конце августа завершится конкурс на разработку ПСД по благоустройству двух общественных пространств: пешеходной зоны в мкр. Мамыр-1 и сквера в мкр. Аксай-4. В следующем году начнется обустройство бульвара Шалова в мкр. Таугуль: здесь появится современная пешеходная зона путем ограничения транспортного движения. Как уточнил глава города, по этому проекту до конца текущего года будет завершена разработка ПСД с прохождением государственной экспертизы.

Также Досаев сообщил, что по предложению жителей на прошлой встрече выделено финансирование и проводятся работы по благоустройству сквера в мкр. Аксай-2.

«Завершить планируем в октябре», - пообещал аким.