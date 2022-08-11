Выплатить декретные журналисткам, которые они не получили из-за локдауна 2020 года, МИОР обещает в сентябре

В министерстве информации и общественного развития обещают, что журналисткам, которые из-за налоговых послаблений, введенных в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, недополучили декретные, выплатят деньги после 4 сентября. Об этом в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заявил председатель комитета по делам гражданского общества Мадияр Кожахмет.

«Проблем (с выплатами – В.) нет. Согласно процедуре принятия закона («Об изменениях и дополнениях в законы РК о волонтерской деятельности, благотворительности, НПО», в котором заложена норма по выплатам – В.), а закон был подписан 4 июля, его вступление в силу предусмотрено в течение 60 дней для принятия необходимых нормативных правовых актов. Сейчас идет процесс оформления внутренних приказов министерства труда. Предполагается, что 4 сентября закон вступит в силу, и после этого процесс выдачи декретных начнется», - сообщил Кожахмет.

Он отметил, что до введения закона в действие, Минтруда совместно с МИОР «должны успеть принять необходимые нормативные правовые акты».

«В принципе, сейчас эта работа активно ведется. Я думаю, после 4 сентября все будет», - подчеркнул председатель комитета.

В свою очередь депутат мажилиса Вера Ким напомнила, что в период пандемии коронавирусной инфекции журналисты, которые выходили в декрет и на пенсию, как и многие граждане, были освобождены от выплаты ряда налогов, но в результате выпали из системы и недополучили свои деньги.

«После принятия закона именно, так как категория, которая должна была получить, но не получила, если действительно им положено, они в любом случае получат (свои деньги – В.). То есть важен сам факт того, что наши уважаемые журналисты выпали из этой категории, так получилось по определенным обстоятельствам. И сейчас в рамках данного закона эта несправедливость восстановлена. Поэтому та категория журналистов, которые не выплачивали налоги в период коронавирусной инфекции, на сегодняшний день кому положено, они все после вступления в действие закона получат свои декретные выплаты», - пообещала депутат мажилиса.

Напомним, в конце декабря 2021 года сотрудницы нескольких казахстанских СМИ вышли на митинг к министерству информации и общественного развития. Они требовали выплатить им декретные в полном объеме, которые они не получили из-за налоговых послаблений в 2020 году. В частности, из-за пандемии коронавируса юридическим лицам разрешили не делать отчисления в ЕНПФ. В результате из-за пробелов в информационной системе банки посчитали, что сотрудницы СМИ не работали во время локдауна. После ряда публикаций в августе прошлого года министр информации и общественного развития Аида Балаева заявила, что в сентябре МИОР планирует вынести на обсуждение новые поправки в законодательство по декретным выплатам, и обещала решить проблему до конца года. Однако 21 декабря министр сообщила, что решение вопроса с выплатами декретных перенесли на 2022 год. В результате эти поправки внесли в закон «Об изменениях и дополнениях в законы РК о волонтерской деятельности, благотворительности, НПО».