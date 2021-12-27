В столице сотрудницы нескольких СМИ вышли на митинг с требованием декретных выплат

Сегодня в столице сотрудницы нескольких казахстанских СМИ собрались у здания министерства информации и общественного развития, требуя декретных выплат в полном объеме, которые они так и не получили из-за налоговых послаблений в 2020 году. Глава ведомства Аида Балаева обещала решить этот вопрос до конца года.

Из-за пандемии коронавируса юридическим лицам разрешили не делать отчисления в ЕНПФ. В результате из-за пробелов в информационной системе банки посчитали, что сотрудницы СМИ не работали во время локдауна. После ряда публикаций в августе министр информации и общественного развития Аида Балаева заявила, что в сентябре МИОР планирует вынести на обсуждение новые поправки в законодательство по декретным выплатам и обещала решить проблему с декретными пособиями до конца года. Однако 21 декабря министр сообщила, что решение вопроса с выплатами декретных перенесли на 2022 год.

Сегодня сотрудницы СМИ вместе с детьми собрались у здания МИОР с требованием выплатить положенные им деньги.

«Мы вовсе не требуем чего-то сверхъестественного или чужого. Мы просим выплатить положенные нам деньги. Мы работали на передовых во время пика пандемии, не жалея сил и времени. Ладно, у меня есть муж, который обеспечивает нас с ребенком. Но как быть журналистам, которые в одиночку воспитывают детей? Что делать им? Они, естественно, согласились на урезанные пособия. Между тем разница составляет от 300-400 тыс. тенге», - отметила журналист Айша Жданова.

Некоторые не могут получить декретные и пособия по уходу за ребенком на протяжении почти года, однако ни Минтруда, ни МИОР до сих не предприняли никаких действий, чтобы разобраться в этой ситуации.

Между тем руководитель комитета информации МИОР Каныбек Жумашев пообещал решить проблему в конце первого квартала 2022 года. По его словам, поправки в законодательство уже готовы, но процесс их утверждения может затянуться.

«Этот вопрос чисто технический. Он со стороны нашего министерства на контроле, со стороны соответствующих госорганов решается и будет решен», - сказал Жумашев.