В Казахстане внедрили экстерриториальную подсудность дел

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова, который доложил о состоянии правосудия в стране, сообщает пресс-служба президента.

«Жакип Асанов сообщил об увеличении в семь раз количества оправдательных приговоров по тяжким и особо тяжким преступлениям. Правоохранительные органы получают отказ в санкции на арест по каждому пятому делу. По каждой третьей жалобе суды признают незаконность действий следователей и прокуроров», - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Также Асанов сообщил, что вместе с акиматами суды развивают внесудебные институты разрешения споров, нотариату переданы бесспорные требования, расширены полномочия арбитража, медиаторов, юридических консультантов, трудовых инспекторов. В итоге за 4 года иски в суды сократились в 2,5 раза – с 900 тысяч до 340 тысяч. Доля примирений в судах увеличилась до 37%.

Вместе с тем глава Верховного суда сообщил, что с 1 августа внедрена экстерриториальная подсудность.

«Дела автоматически распределяются не в рамках одного суда, а среди судов всей страны с учетом их специализации. По словам Жакипа Асанова, это новшество стало еще одним антикоррупционным инструментом», - поясняется в сообщении.

Токаев в свою очередь отметил необходимость дальнейших шагов, направленных на повышение качества судебных процессов по уголовным и гражданским делам, а также улучшение отбора судейских кадров.