В правительстве назвали причину повышения цен на сахар в два раза: порядка 90% сахара, произведенного в стране, покупал один крупный оптовый поставщик. Агентство по защите и развитию конкуренции начало расследование, сообщается на сайте главы правительства.

Премьер-министр Алихан Смаилов провел заседание комиссии по демонополизации экономики, на котором рассмотрены меры антимонопольного реагирования на товарном рынке реализации сахара. Председатель агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин отметил, что основной объем сахара в стране производят четыре завода, расположенные в Жамбылской и Алматинской областях. При этом большая часть произведенного в стране сахара (порядка 90%) закуплена крупным оптовым поставщиком, в действиях которого усматриваются признаки изъятия товара из оборота обращения, результатом чего стало повышение рыночных цен на сахар до 700-800 тенге, в то время как завод-производитель реализует его по 420-450 тенге.

«При изучении динамики реализации сахара установлено, что в конце каждого месяца у компании образовывался остаток, который позволил бы частично удовлетворить спрос в отдельных регионах страны. В связи с этим АЗРК назначено расследование по признакам нарушения антимонопольного законодательства», - говорится в сообщении. При этом не указывается, в отношении какой именно компании будет проведено расследование.

Вместе с тем в правительстве предложили ужесточить контроль за субъектами рынка в части реализации ими минимальных партий сахара (60 тонн) через товарную биржу, обязать импортеров также осуществлять реализацию сахара через биржу и рассмотреть вопрос выделения оборотных займов для заводов-производителей на приобретение сырья.

Смаилов поддержал озвученные подходы и дал ряд дополнительных поручений госорганам. Агентству по защите и развитию конкуренции он поручил продолжить расследование в отношении компании по признакам нарушения антимонопольного законодательства, агентству по финансовому мониторингу – детально проанализировать деятельность данного предприятия на предмет возможных нарушений, а министерству торговли и интеграции совместно с министерством сельского хозяйства и акиматами регионов – проработать вопрос использования части средств по «оборотной схеме» на закуп сырья отечественными сахарными заводами.