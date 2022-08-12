Глава КНБ рассказал Токаеву о системной трансформации органов нацбезопасности

Председатель КНБ Ермек Сагимбаев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о ходе трансформации своего ведомства и основных результатах его работы. В частности он рассказал о предотвращении экономического ущерба государству на 900 млрд тенге, пресечении более 200 попыток ввоза в Казахстан оружия и боеприпасов через границу и изъятии более 770 единиц оружия и 20 тыс. боеприпасов у преступных группировок.

По словам Сагимбаева, изменения коснулись и его собственного ведомства: была оптимизирована его структура, а также уточнены функции сотрудников и задачи подразделений «в новых условиях». Наряду с этим были внедрены новые подходы в систему обеспечения боевой и мобилизационной готовности, а также антикризисного управления.

Также серьезно перестроена была работа Антитеррористического центра Республики Казахстан. Усилена его координирующая роль в сфере противодействия террористическим угрозам. С начала года АТЦ с привлечением сил и средств государственных органов проведено более 400 учений.

Помимо этого превентивными мерами предотвращено нанесение экономического ущерба государству на сумму 900 млрд тенге, возвращено в бюджет более 37 млрд. На основании материалов КНБ возбуждено 791 уголовное дело, из которых 49 − по фактам системной коррупции.

Была усилена организация охраны государственной границы, активно внедряются новые технологии. Создан пограничный спецназ. В текущем году пресечено 203 попытки провоза в страну оружия и боеприпасов, задержано более 9 тысяч нарушителей режима границы. Предотвращено незаконное перемещение валюты на сумму свыше 3,5 млрд тенге, товаров - на 10 млрд тенге.

С начала года техническими службами КНБ зафиксировано и отражено 295 млн кибератак и 2 тысячи DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры.

«Совместно с правоохранительными органами продолжаются мероприятия по розыску оружия, пресечению деятельности общественно опасных организованных преступных группировок и каналов контрабанды наркотиков. Изъято более 900 кг наркотиков и 11 тонн прекурсоров, ликвидировано 16 нарколабораторий, 24 международных и 45 региональных наркоканалов. Из незаконного оборота изъято 773 единицы оружия и свыше 20 тысяч боеприпасов», − говорится в сообщении пресс-службы Акорды.