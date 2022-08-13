В Минэнерго считают КТК самым выгодным маршрутом транспортировки нефти

Министр энергетики Болат Акчулаков накануне на брифинге в Атырау, комментируя информацию агентства Reuters о том, что Казахстан планирует с сентября транспортировать нефть по азербайджанскому нефтепроводу, заявил, что самый выгодный маршрут для страны сегодня – это через Каспийский трубопроводный консорциум.

«Самая главная задача, которая сегодня перед всеми стоит в нашей отрасли, – это сохранить бесперебойную работу КТК, потому что это основной наш маршрут, и он с точки зрения экономики самый выгодный. Он специально и строился для этого. Вопрос другой, что в 2024 году, после завершения проекта будущего расширения (Тенгиза – В.), у нас ожидается дополнительная добыча на Тенгизе – плюс 12 млн (тонн нефти – В.). Поэтому появится нефть и, скорее всего, нужно будет думать, как эту нефть поставлять», - сказал Акчулаков.

Он отметил, что если к тому времени будет устойчивая работа КТК, все проблемы снимутся, то этот маршрут также будет использоваться. Более того, сообщил Акчулаков, «у КТК тоже есть свободные мощности».

Но тем не менее, подчеркнул министр, «нужно думать и о других возможных альтернативных маршрутах для растущей добычи в Казахстане», которая после 2024 года ожидается больше 100 млн тонн нефти.

«Плюс Кашаган, фаза два, если мы сейчас с ними полностью договоримся, то еще 15 млн тонн нефти может появиться. Поэтому надо думать наперед, как эти объемы будем распределять. У нас опций не так много, есть направление Китай и есть направление через Каспий. Потенциальные маршруты через Туркмению и Иран пока нереалистичны ввиду того, что есть санкции», - сказал Акчулаков.

Что касается новости агентства Reuters, то, по словам министра, в ведомстве этот вопрос не рассматривается.

«Я тоже прочитал эту новость. На самом деле я не думаю, что мы будем подписывать какое-то соглашение о транспортировке сегодня нефти (по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан – В.). Такие вопросы обсуждаются, наверное, технически на уровне национальных компаний, потому что такая задача стоит, но речь не идет о подписании в сентябре соглашения по отгрузке нефти. У нас в министерстве планов по подписанию такого соглашения нет, по крайней мере, я такие переговоры не вел», - сказал он.

Кроме того, как отметил министр, объем в 1,5 млн тонн нефти – «это достаточно смешно», поскольку такой объем не решит проблемы с экспортным направлением.

Накануне три источника агентства Reuters сообщили, что «КазМунайГаз» ведет предварительные переговоры с торговым подразделением азербайджанской государственной компании SOCAR о разрешении на продажу 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год через азербайджанский трубопровод, по которому нефть доставляется в турецкий средиземноморский порт Джейхан. Окончательный контракт должен быть подписан в конце августа, а потоки по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан начнутся через месяц. Однако объем чуть более 30 тыс. баррелей в сутки является ничтожным по сравнению с 1,3-1,4 млн баррелей в сутки, которые проходят через трубопровод КТК.

По словам других двух источников, еще 3,5 млн тонн казахстанской нефти в год могут начать поступать в 2023 году по другому азербайджанскому трубопроводу в грузинский черноморский порт Супса. Объем будет равняться чуть более 100 тыс. баррелей в сутки.

КМГ и SOCAR отказались комментировать агентству эту сделку.