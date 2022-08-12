Казахстан планирует с сентября транспортировать нефть через Азербайджан – Reuters

По данным источника агентства, непосредственно знакомого с ситуацией, «КазМунайГаз» ведет предварительные переговоры с торговым подразделением азербайджанской государственной компании SOCAR о разрешении на продажу 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год через азербайджанский трубопровод, по которому нефть доставляется в турецкий средиземноморский порт Джейхан. Окончательный контракт должен быть подписан в конце августа, а потоки по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан начнутся через месяц, сказал источник. Однако объем чуть более 30 тыс. баррелей в сутки является ничтожным по сравнению с 1,3-1,4 млн баррелей в сутки, которые проходят через трубопровод КТК.

По словам других двух источников, еще 3,5 млн тонн казахстанской нефти в год могут начать поступать в 2023 году по другому азербайджанскому трубопроводу в грузинский черноморский порт Супса. Объем будет равняться чуть более 100 тыс. баррелей в сутки.

КМГ и SOCAR отказались комментировать агентству эту сделку.

Экспорт казахстанской нефти составляет более 1% мировых поставок, или примерно 1,4 млн баррелей в сутки. В течение 20 лет они поставлялись по трубопроводу КТК в российский черноморский порт Новороссийск, обеспечивающий выход на мировой рынок. Также Казахстан отдельно экспортирует до 1 млн тонн, или 250 тыс. баррелей в сутки, нефти марки Urals через российскую трубопроводную систему в порты Черного и Балтийского морей.

В июле Приморский районный суд Новороссийска приостановил работу Каспийского трубопроводного консорциума, позднее Краснодарский краевой суд отменил это постановление. Однако правительство Казахстана и крупные иностранные производители в качестве меры предосторожности заключили контракты с другими торговыми точками. Транспортировка нефти через Азербайджан позволила бы Казахстану обойти российскую территорию, но ни одна из альтернатив не является столь практичной, как трубопровод КТК, что повышает риск дальнейшей нестабильности на энергетических рынках, пишет агентство. Новый маршрут Баку – Тбилиси – Джейхан означает, что Казахстану придется полагаться на флот небольших танкеров для перевозки нефти через Каспийское море в Баку из порта Актау, который имеет ограниченные запасные мощности, говорят источники агентства Reuters.

По словам двух источников, предприятие «Тенгизшевройл» отдельно ведет переговоры о своих маршрутах по трубопроводу и железной дороге. Трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан также может быть вариантом для ТШО, но источник агентства сказал, что в случае согласия начало потоков может занять до шести месяцев. ТШО уже начал перенаправлять небольшой объем нефти по железной дороге в грузинский порт Батуми в апреле, когда из-за урагана часть терминала КТК вышла из строя.