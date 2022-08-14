Скончался общественный деятель и политик Балташ Турсымбаев

Балташ Турсымбаев в 1991 – 1995 годах был заместителем премьер-министра, министром сельского хозяйства, акимом Костанайской области, заместителем председателя Совета безопасности, послом Казахстана в Турции, в 1998 году вновь был назначен заместителем премьер -министра. Однако в январе 1999 года, после президентских выборов, Назарбаев освободил Турсымбаева от государственной должности, после чего бывший посол присоединился к оппозиции. Все эти годы активно участвовал в общественной и политической жизни Казахстана. В мае этого года Балташ Турсумбаев объявил о намерении создать политическую партию «Ел мен Жер», программа которой, по его видению, была нацелена на развитие сел, борьбу с коррупцией, внедрение выборности акимов и возврат к Конституции образца 1993 года.

28 июля этого года Балташ Турсымбаев принимал участие в пресс-конференции в Алматы, на которой общественники выразили несогласие с законопроектом, «ограничивающим независимое наблюдение». Он заявлял об ожидании обществом «демократических изменений».