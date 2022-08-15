За сутки в Казахстане зарегистрировано менее 1 тыс. случаев коронавируса

В столице выявлено 203 случая, в Карагандинской области – 173, в Алматы – 103, в Акмолинской области – 75, в Павлодарской области – 60, в Западно-Казахстанской области – 58, в Костанайской области – 44, в Северо-Казахстанской области – 44, в Атырауской области – 39, в Актюбинской области – 25, в Кызылординской области – 23, в Жамбылской области – 20, в Алматинской области – 16, в Мангистауской области – 13, в Шымкенте – 9, в Жетысуской области – 9, в Туркестанской области – 8, в Абайской области – 5, в Восточно-Казахстанской области – 2, в Улытауской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 377 898 случаев.

По данным Минздрава, за сутки зарегистрирован один случай коронавирусной пневмонии, а всего – 89 793. Летальных случаев ни от пневмонии, ни от КВИ не зафиксировано.

На 15 августа лечение получают 22 949 человек (22 647 КВИ+ и 302 КВИ–), из них в стационарах находятся 1 185 человек, амбулаторно лечатся 21 764. Из числа заболевших в тяжелом состоянии 26 пациентов, в крайне тяжелом – 9, на аппаратах ИВЛ – 6.