Похолодание ожидается в Казахстане

«Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием Северо-западного антициклона, с которым в ближайшие сутки ожидается ясная погода без осадков, с постепенным понижением температурного фона к середине недели: на северо-западе, севере, востоке и в центре республики в ночные и утренние часы ожидаются заморозки на поверхности почвы до 2°С. 17-18 августа погоду северных, центральных и восточных регионов страны будет обуславливать ложбина Северного циклона, с которой пройдут дожди, с грозами и порывистым ветром», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, понижение температуры воздуха ожидается в целом по республике: на западе ночью до +15+28°С, днем до +30+40°С, на северо-западе ночью до +3+12°С, днем до +15+25°С, на севере ночью до +2+7 °С, днем до +12+17°С, в центре ночью до +3+12°С, днем до +13+23°С, на востоке ночью до +2+11 °С, днем до +12+20°С, на юге, юго-востоке страны до +10+18°С, в горных районах +3+8°С.