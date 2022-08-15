В антикоррупционной службе подтвердили, что Нигматулины находятся под следствием

Пресс-служба агентства по противодействию коррупции подтвердила агентству «Казинформ» , что экс-председатель мажилиса Нурлан Нигматулин и его брат, бизнесмен Ерлан Нигматулин находятся под следствием.

Однако в антикоре не сообщили подробностей, по какому делу они находятся под следствием.

«Не подлежит разглашению в интересах следствия», - подчеркнули в ведомстве.

Между тем издание BaigeNews.kz сообщает, что антикоррупционная служба проводит досудебное расследование по заявлению бизнесмена Куата Султанбекова. В ведомстве отметили, что доводы заявителя будут проверены в ходе следствия, но подробности не сообщили.

По информации адвоката Куата Султанбекова – Маулена Алимбаева, досудебное расследование ведется по имущественному составу уголовного правонарушения, речь идет о зоне отдыха, которую, по заявлению бизнесмена, Нигматулины «используя покровительство, политическое влияние в карагандинском регионе, забрали». Однако адвокат сообщил, что Нигматуллины «являются свидетелями, нуждающимися в защите».

«В любом случае им сейчас надо защищаться. Они участники уголовного производства, фигуранты», - сказал он.

Нурлан Нигматуллин ранее был председателем мажилиса парламента, а его брат-близнец Ерлан Нигматуллин - известный бизнесмен. В феврале этого года полномочия Нурлана Нигматулина были прекращены досрочно, а в марте он был исключен из политического совета правящей партии.