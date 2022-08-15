На этой должности он сменил Бахыта Султанова
​Серик Жумангарин назначен министром торговли и интеграции Казахстана
фото inform.kz

Серик Жумангарин, ранее возглавлявший Агентство по защите и развитию конкуренции, назначен министром торговли и интеграции Казахстана. На этой должности он сменил Бахыта Султанова, сообщает пресс-служба Акорды.

53-летний Жумангарин – выпускник Московского энергетического института по специальности теплофизика, КазГУ имени Е.А. Букетова по специальности экономика и Международной академии бизнес по специальности деловое администрирование.

В разные годы занимал должности председателя комитета регионального развития Минэкономразвития и торговли, вице-министра регионального развития, главы Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Миннацэкономики, вице-министра национальной экономики, члена коллегии Евразийской экономической комиссии от Казахстана

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