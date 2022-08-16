Страна стала первой в мире, одобрившей эту вакцину
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Великобритания одобрила усовершенствованную вакцину Moderna против коронавируса
ФОТО WIKIPEDIA

Великобритания первая в мире одобрила усовершенствованную вакцину против коронавирусной инфекции, разработанную американской компанией Moderna. Как сообщает Русская служба ВВС, вакцина будет предложена в качестве бустерной прививки уже этой осенью и обещает дать дополнительную защиту от разных штаммов вируса.

Вакцина призвана бороться как с первоначальным вариантом коронавируса, так и с первым штаммом «Омикрона» (BA.1), который появился прошлой зимой. Эту вакцину называют также бивалентной, поскольку она нацелена сразу на два варианта ковида. Вакцина была испытана на 437 пациентах и доказала свою безопасность и повышенный уровень защиты от заражения. Изучив результаты клинических исследований, агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) Великобритании одобрило ее применение для взрослых. В первую очередь вакцинироваться будут люди из группы риска и все, кому за 50. В целом ей будут привиты 26 млн человек.

«Первое поколение вакцин от ковида, применяемой в Британии, продолжает оставаться важной защитой от этого заболевания и спасает жизни. А бивалентная вакцина является специально заточенным инструментом для защиты нас от ковида по мере того, как вирус продолжает мутировать», - подчеркивает исполнительный директор MHRA доктор Джун Рэйн.

Moderna обещает, что к концу года поставит в Великобританию 13 млн доз вакцины.

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