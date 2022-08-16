Рост экономики Казахстана за семь месяцев составил 3,3% – Миннацэкономики

«В январе – июле темп роста экономики Казахстана составил 3,3%. За отчетный период по основным трендам наблюдается высокий рост в реальном секторе, ускорение роста в секторе услуг, сохранение положительного торгового баланса. Рост в реальном секторе составил 3,4%, деловая активность в сфере услуг ускорилась до 2,5%», - сказал Куантыров.

Среди отраслей, по его словам, положительный рост демонстрируют строительство, информация и связь, торговля, транспорт и складирование, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность. Отмечается ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал до 4,5%. Инвестиции выросли в госуправлении и социальном обеспечении – на 99,2%, образовании – на 74,8%, торговле – на 26,4%, операциях с недвижимым имуществом – на 19,9%, финансовой и страховой деятельности – на 17,3%, строительстве – на 14,8%. В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в городах Шымкент и Алматы, а также в Алматинской и Жетысуской областях. Снижение зафиксировано в Улытауской, Абайской, Атырауской и Карагандинской областях.

Отметим, что 9 июля премьер-министр Алихан Смаилов, докладывая президенту о социально-экономическом развитии страны, заявлял, что за январь – июль рост ВВП составил 3,2%.