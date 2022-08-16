В столице 30 рабочих строительных компаний требовали повышения зарплат и улучшения условий труда

15 августа в столице Казахстана около 30 рабочих, трудящихся в различных строительных компаниях, собрались у центра «Жануя» и пожаловались на низкие зарплаты и неблагоприятные условия труда, сообщает Радио Азаттык .

По словам собравшихся, их тяжелый труд оценивается низко, а дополнительные работы, такие как резьба арматуры, вывоз мусора, транспортировка материалов, не оплачиваются. Рабочие заявили, что на фоне роста цен вынуждены сами закупать нужные для строительства материалы. По их словам, в такой же ситуации в столице находится около двух тысяч строителей.

«Ситуация сложная. Наших доходов не хватает на то, чтобы прокормить семью, не хватает на продукты питания. Даже подготовить детей к школе очень дорого. Цены с каждым днем растут. Кажется, четыре-пять лет назад так не жили. Но в этом году всё явно ощущается. Наш труд очень низко оплачивается. Сейчас за квадратуру газоблока платят 1700–1800 тенге. Это цены, которые были пять-шесть лет назад. Мы просим увеличить эту сумму до трех тысяч тенге», — говорит строитель, отец пятерых детей.

Другой рабочий, Амангельды Муратов, говорит, что даже каску и обувь рабочие покупают самостоятельно. Если в ходе работ выходят из строя электроприборы, то их также покупают за свой счет.

«Сейчас рабочие трудоустраиваются в строительные компании через ИП (индивидуальное предпринимательство) и ТОО. Напрямую не могут устроиться. Но в этих ИП и ТОО ничего нет. Аванс рабочим дают, если есть деньги в обороте. На покупку принадлежности для безопасности уходит много денег. Откуда находить деньги, большой вопрос», — сказал Амангельды Муратов.

Рабочие также потребовали, чтобы работодатели обеспечивали трудовым договором, поскольку его отсутствие, как правило, заканчивается грубым нарушением прав работника.

На место акции протеста представители ни одной из строительных компаний не явились. Корреспондент Азаттыка выходила на связь с некоторыми из них, но получить ответа не удалось.

В свою очередь, представитель трудовой инспекции Ерлан Макашов сообщил, что «рабочие в основном требуют поднятия ставок по оплате за один квадратный метр, но мы, как госорган, не можем требовать от компаний поднимать оплату». В связи с тем, что это гражданский спор, рабочие вправе обратиться в суд, сказал он.

«Мы выслушали требования рабочих. Указанные проблемы будем обсуждать с компаниями-подрядчиками. Стоимость тарифа, определяемую для рабочих, работодатели обсудят внутри компаний. Мы сообщим дополнительно», — сказал Макашов.

Рабочие пришли к решению собраться снова 17 августа. На это собрание будут приглашены представители акимата и строительных компаний.