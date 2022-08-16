Годовая инфляция в Казахстане по итогам июля составила 15%

По итогам июля годовая инфляция в Казахстане составил 15%. Одной из причиной стало завышение цены на сахар и его дефицит. Как заявил во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов, такие ситуации госорганы должны выявлять и предотвращать на ранней стадии, тем более что необходимые инструменты для сдерживания цен имеются.

«По итогам июля годовая инфляция в стране составила 15%. Например, на прошлой неделе я поручил антимонопольному агентству проверить деятельность компании, которая может быть связана с завышением цены и дефицитом сахара. Эта проблема давно уже назревала. Поэтому такие ситуации должны выявляться и предотвращать ответственными госорганами на ранней стадии», - заявил Смаилов.

Он подчеркнул, что необходимые инструменты для сдерживания инфляции имеются, государственные органы и акматы должны их эффективно использовать.

«Хочу еще раз обратить внимание на активизацию работы комиссии по расследованию посреднических схем, усиление контроля в регионах за ценовой надбавкой в размере 15% на социально значимые продовольственные товары. А также акиматам (необходимо – В.) своевременно заключать контракты на форвардный закуп сельхозпродукции», - поручил глава кабмина.

В свою очередь заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов сообщил, что в июле темпы роста инфляции в Казахстане замедлились до 1,1% с 1,6% месяцем ранее, хотя все еще оставались на высоком уровне. Замедление роста цен произошло под влиянием сезонного удешевления плодовоовощной продукции.

«Более существенному замедлению роста потребительских цен препятствуют сохраняемый спрос в экономике на фоне реализуемой стимулирующей фискальной политики, давления во внешнем и внутреннем секторах экономики в условиях продолжающейся геополитической напряженности и сопутствующих дисбалансов на рынках», - пояснил зампред Нацбанка.

На этом фоне, по его словам, годовая инфляция за июль выросла с 14,5% до 15%. При этом более половины вклада в инфляцию продолжает вносить рост цен на продукты питания. В частности, продовольственная инфляция ускорилась с 19,2% до 19,7%, непродовольственная – с 13,2% до 14,2%.