Китай намерен препятствовать абортам, чтобы повысить рождаемость

Меры поддержки от налогообложения и страхования до образования и жилья будут улучшены, а местные органы власти будут поощряться к расширению услуг по уходу за младенцами и созданию рабочих мест, удобных для семей. Также власти намерены пропагандировать репродуктивное здоровье для повышения осведомленности общественности, «предотвращая нежелательную беременность и сокращая количество абортов, которые не являются необходимыми с медицинской точки зрения», и постепенно включать вспомогательные репродуктивные технологии в свою национальную медицинскую систему. Такие технологии, как ЭКО, обычно очень дороги в Китае и недоступны для незамужних женщин.

Коэффициент рождаемости в Китае, составлявший 1,16 в 2021 году, был намного ниже стандарта ОЭСР 2,1 для стабильного населения и одним из самых низких в мире. Демографы прогнозируют, что рождаемость в Китае с населением 1,4 млрд человек в этом году упадет до рекордно низкого уровня – ниже 10 млн с 10,6 млн детей в прошлом году, что уже на 11,5% меньше, чем в 2020 году. Специалисты отмечают, что бескомпромиссная политика по сдерживанию вспышек коронавируса путем строгого контроля над жизнью людей могла нанести серьезный ущерб их желанию иметь детей. А согласно отчету Национальной комиссии здравоохранения, опубликованному в конце 2021 года, количество абортов, проведенных в период с 2015 по 2019 год, превысило 9,5 млн.

Китай, проводивший политику одного ребенка с 1980 по 2015 год, официально признал, что находится на грани демографического спада. Он заменил эту политику политикой двух детей в 2016 году и снова изменил ее в 2021 году, разрешив супружеским парам иметь до трех детей. За последний год власти начали вводить такие меры, как налоговые вычеты, более продолжительный отпуск по беременности и родам, усиленное медицинское страхование, жилищные субсидии, дополнительные деньги на третьего ребенка и жесткие меры в отношении дорогостоящего частного репетиторства.