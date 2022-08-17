В Атырау по решению суда снесут новый жилой комплекс

В управление ГАСК с заявлением о проверке многоквартирного жилого комплекса «Гаухар» в мкр. Коктем обратился местный житель. Проверка показала, что застройщик возводит ЖК без разрешительных документов: у него не было ни согласованного эскизного проекта, ни прошедшего экспертизу рабочего проекта, ни уведомления о начале строительства, а целевое назначение участка было вовсе не для строительства жилого комплекса. На застройщика наложили штрафы на сумму более 1 млн тенге и выдали ему предписание о приостановке строительства до устранения нарушений и получения разрешительных документов. 7 сентября 2021 года было вынесено судебное решение об остановке строительства данного объекта в связи с нарушением законодательства. Однако, по словам руководителя управления ГАСК Ерлана Кабдинова, застройщик продолжил строительство. Тогда ГАСК начало повторную проверку и вновь оштрафовало застройщика на 1 млн 108 тыс. тенге, а также подало иск в суд о сносе незаконного объекта. Решение экономического суда вступило в законную силу. Кабдинов заверил, что «конечно, объект будет снесен».

Между тем все квартиры в данном ЖК распроданы. Теперь застройщик должен снести его за свой счет и вернуть деньги.