Дожди ожидаются на западе, севере и востоке Казахстана

18-20 августа на западе, севере и востоке Казахстана ожидаются дожди, на востоке возможен град, на остальной территории будет без осадков, сообщает «Казгидромет».

«В ближайшие дни на западные, северные, восточные регионы страны окажут влияние атмосферные фронты, с которыми пройдут дожди, 19-20 августа на востоке области сильные дожди, возможно с выпадением града, а на остальной части республики на фоне высокого атмосферного давления сохранится погода без осадков. В северной половине Казахстана ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2°С», - говорится в сообщении синоптиков.

Прогнозируется понижение температуры воздуха на западе ночью до +12+23°С, днем до +27+35°С, на юге ночью до 10+17°С, днем до +22+28°С, на юго-востоке страны до 8+15°С, днем до +18+23°С, на севере, северо-западе, востоке, в центре республики основной фон ночью +2+10°С, днем +13+18, на юге +23°С.