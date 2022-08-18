Почти 570 тыс. россиян выехали в Казахстан во II квартале этого года

В апреле–июне 2022 года за границу выехали 4,99 млн граждан России. Как сообщает РБК со ссылкой на ФСБ страны, это на 28% больше, чем в I квартале, и на 21% больше, чем в том же квартале 2021 года. В Казахстан выехали почти 570 тыс. человек.

Число визитов россиян в постсоветские страны, главным образом в Казахстан, Армению и Грузию, значительно выросло. Так, в Казахстан во II квартале 2022 года выехало в 2,9 раза больше граждан России (568 тыс. человек), чем в аналогичном периоде 2021 года, в Армению — в 1,5 раза больше (180 тыс.), в Грузию — в 5,7 раза (163 тыс.). После начала войны в Украине эти страны стали одним из основных маршрутов релокации россиян и российских компаний. Однако большинство поездок в Армению, Грузию и Казахстан совершается официально не с целью туризма: в Казахстан с «частной» целью приехали 494 тыс. человек (годом ранее — 114 тыс.), в Грузию — 150 тыс. (годом ранее — 19 тыс.).

Между тем на фоне закрытия европейских направлений для россиян количество поездок в Турцию с целью туризма возросло втрое — до 788 тыс. В целом количество российских граждан, выезжавших в Турцию во II квартале 2022 года, выросло в три раза, по сравнению с тем же периодом 2021 года, — до 1,03 млн. Вместе с тем резко сократилось количество поездок в государства, признанные недружественными. Например, в США, по статистике ФСБ, выехали лишь 39 человек, по сравнению с 36,7 тыс. во II квартале прошлого года. В целом количество поездок в страны Евросоюза уменьшилось на 36%, до 437 тыс. Но выросло количество выездов на территорию Литвы (на 14,7%, до 66 тыс.), Финляндии (на 41,7%, до 145 тыс.) и Эстонии — в 3,6 раза, до 172 тыс. При этом около 80% поездок в Финляндию и Эстонию были с «частной» целью.

