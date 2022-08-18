Строительство поликлиники и врачебной амбулатории в Наурызбайском районе Алматы начнется в 2023 году – Досаев

«Остро стоит также вопрос перегруженности поликлиник района. В верхней части района отсутствуют лечебные учреждения. С учетом быстрых темпов развития инфраструктуры и ежегодного прироста населения района на 10-12 тысяч, акиматом города Алматы планируется строительство двух новых поликлиник по 500 посещений и врачебной амбулатории на 200 посещений», – сказал Досаев.

Врачебная амбулатория будет построена в микрорайоне Ажар, строительно-монтажные работы начнутся в I квартале 2023 года. Строительство поликлиник планируется в микрорайонах Курамыс и Шугыла, строительные работы начнутся во второй половине 2023 года и в первом полугодии 2024 года.

Между тем в целях снижения дефицита ученических мест в районе запланировано к 1 сентября открыть две школы на 2 400 мест

«Школа на 1 800 мест в микрорайоне Калкаман №206, частная школа "Заман" на 600 мест в микрорайоне Каргалы. До конца текущего года будет завершено строительство еще двух школ – на территории ЖК "Алма сити-5" на 1 200 мест, и по проспекту Абая в микрорайоне Калкаман на 1 500 мест», – рассказал аким Алматы.

Застройщиком Qazaq Stroy в Наурызбайском районе также ведется строительство двух школ по 1 200 мест, они будут расположены на территории жилых комплексов «Алем сити» и «Алма сити-4» в микрорайоне Шугыла. Готовится документация для объявления конкурса на разработку ПСД для двух школ в микрорайонах Курамыс и Шугыла и разрабатывается ПСД на пристройку к школе № 174 в микрорайоне Шугыла.

«В целях снижения дефицита дошкольных мест в текущем году начато строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне Шугыла, завершение планируется во II квартале 2023 года. Разработан ПСД по детскому саду в ЖК "Нұрлы Дала" на 320 мест, начало строительно-монтажных работ – II квартал 2023 года. Кроме того, ведется подготовка документации для объявления конкурса на разработку ПСД по трем детским садам», – сообщил Досаев.