23-25 августа на севере, востоке и юго-востоке Казахстана ожидаются дожди с грозами и усилением ветра. При этом на севере, востоке и в центре республики потеплеет, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, большая часть Казахстана будет находиться в отроге малоподвижного антициклона, с которым на севере страны потеплеет. При этом в формировании условий погоды на севере, востоке и юго-востоке страны вмешается атмосферный фронт, с которым ожидаются дожди с грозами и усилением ветра. На севере, востоке и в центре республики в ночные часы на поверхности почвы сохраняются заморозки 2° и туманы.

Днем на западе будет +30+35°С, на северо-западе +23+33°С. На севере республики потеплеет до +23+30°С, в центре до +20+31°С, на востоке до +20+28°С. На юге страны будет +27+32°С, на юго-востоке +20+28°С.