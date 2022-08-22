Кунсулу Закарья возглавила нацхолдинг QazBioPharm

Одна из разработчиков казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции Кунсулу Закарья возглавила национальный холдинг QazBioPharm, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения.

«Сегодня министр здравоохранения Ажар Гиният представила Кунсулу Закарья на должность генерального директора АО “Национальный холдинг QazBioPharm”», - цитирует пресс-служба главу ведомства.

Как напомнили Гиният, главой государства перед новым холдингом QazBioPharm поставлены задачи по обеспечению биологической безопасности, устойчивого развития и совершенствования инфраструктуры биофармацевтического рынка страны, стимулирования развития биофармацевтической науки и промышленности, снижения зависимости от импорта иммунобиологических препаратов.

Кунсулу Закарья является лауреатом государственной премии в области науки и техники имени аль-Фараби, членом Академии естественных наук, член-корреспондентом Российской Академии естествознания, разработчиком казахстанской инактивированной вакцины QazCovid-in (QazVac) против коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее Закарья занимала должность генерального директора РГП «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» министерства здравоохранения.

Национальный холдинг QazBioPharm со 100%-м участием государства создан постановлением правительства 20 декабря 2021 года. Его основным предметом деятельности является эффективное управление юридическими лицами, государственные доли участия в уставных капиталах которых передаются во владение и пользование холдинга в целях обеспечения биологической безопасности, устойчивого развития и совершенствования инфраструктуры биофармацевтического рынка, стимулирования развития биофармацевтической науки и промышленности, а также обеспечения потребности государства и общества в биофармацевтической продукции.