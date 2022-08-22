Аким Северо-Казахстанской области отчитался президенту о социально-экономической ситуации в регионе

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова. Глава региона доложил о социально-экономической ситуации в области, в частности, отчитался о развитии сельского хозяйства, подготовке к отопительному сезону и реализации инвестиционных проектов, сообщает Акорда.

По информации Аксакалова, в регионе началась осенняя уборочная кампания. В этом году ожидается средняя урожайность зерновых в 16 центнеров с одного гектара.

В целом в аграрный сектор в нынешнем году ожидается привлечение инвестиций на сумму 180 млрд тенге. Реализуется 31 проект на общую сумму 76 млрд тенге. Кроме того, для нужд сельского хозяйства приобретено 2,4 тысячи единиц техники. На сегодняшний день идет строительство 17 молочных ферм, трех птицефабрик, тепличного комплекса и маслоэкстракционного завода. Производство молока в области увеличилось на 26%.

«Президенту также рассказали о проектах в сфере промышленности. В этом году были открыты кирпичный завод, производство железобетонных изделий и молочный завод. Намечен запуск предприятий, изготавливающих бумажную продукцию и автоклавные газоблоки. Планируется реализация инвестиционных проектов по выпуску ДСП, электрощитового оборудования и легких стальных тонкостенных конструкций», - проинформировали в пресс-службе президента.

По словам акима области, в новом учебном году в Северо-Казахстанском университете имени М.Козыбаева (СКУ) откроется учебно-лабораторный корпус, оснащенный современными лабораториями. СКУ совместно с Университетом Аризоны, входящим в топ 100 лучших вузов мира, провел первую приемную кампанию на получение двудипломного образования.

Помимо этого, Аксакалов сообщил, что в этом году будет введена в эксплуатацию 401 тыс. кв м жилья, планируется реконструкция 663 километров дорог, на эти цели направлено 22 млрд тенге. В сфере водоснабжения ремонтными работами охвачено 55 сел.

«Глава государства поручил в установленные сроки завершить уборочную кампанию и продолжить реализацию инвестпроектов», - заключили в пресс-службе президента.