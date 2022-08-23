328 случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

В Карагандинской области выявлено 74 случая, в столице – 70, в Алматы – 40, в Западно-Казахстанской области – 26, в Акмолинской области – 23, в Костанайской области – 20, в Мангистауской области – 12, в Павлодарской области – 12, в Жетысуской области – 10, в Восточно-Казахстанской области – 9, в Актюбинской области – 8, в Алматинской области – 6, в Атырауской области – 6, в Жамбылской области – 4, в Северо-Казахстанской области – 2, в Шымкенте – 2, в Абайской области – 2, в Улытауской области – 1, в Туркестанской области – 1.

Ни одного нового случая не зарегистрировано в Кызылординской области.

Всего в стране подтверждено 1 384 355 случаев.

По данным Минздрава, за сутки от коронавирусной инфекции скончались два человека, а всего – 13 681. Новых случаев пневмонии и летальных исходов от нее не зафиксировано.

На 23 августа лечение продолжают получать 20 993 человека (20 678 КВИ+ и 315 КВИ-), из них в стационарах находятся 829 заболевших, амбулаторно лечатся 20 164 человека. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 27 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 4 пациента.