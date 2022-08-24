В Казахстане снова зафиксирован рост новых случаев коронавируса

В столице зарегистрировано 146 новых случаев, в Карагандинской области – 69, в Западно-Казахстанской области – 68, в Акмолинской области – 76, в Костанайской области – 54, в Северо-Казахстанской области – 41, в Алматы – 39, в Павлодарской области – 35, в Мангистауской области – 27, в Восточно-Казахстанской области – 21, в Атырауской области – 19, в Актюбинской области – 17, в Жетысуской области – 17, в Улытауской области – 13, в Кызылординской области – 8, в Алматинской области – 7, в Абайской области – 5, в Туркестанской области – 3, в Шымкенте – 2, в Жамбылской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 385 023 случая.

По данным Минздрава, также за сутки от коронавирусной инфекции скончался один человек, зафиксировано 10 случаев пневмонии. Общее число умерших от КВИ достигло 13 682, число коронавирусной пневмонии – 89 853.

На 24 августа лечение продолжают получать 20 409 человек (20 086 КВИ+ и 323 КВИ-), из них в стационарах находятся 729 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 19 680 человек. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 18 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 4 пациента.