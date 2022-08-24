Ведется работа по блокировке сайта
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Агентство по финмониторингу выявило признаки финансовой пирамиды в интернет-проекте TasksCat
фото Жанары Каримовой

Агентство по финансовому мониторингу выявило признаки финансовой пирамиды в интернет-проекте TasksCat.

По информации пресс-службы АФМ, гражданам предлагалось зарабатывать деньги, выполняя задания за вознаграждение в 2500 тенге, а за приглашение нового участника им начисляли от 5 до 15% от выплат.

«Организаторы продавали услуги “пакетно”, с доходностью от 100 до 1000 процентов. Новых участников привлекали с помощью публикации историй успеха и фотографий победителей. Системами мониторинга установлено, что сайт данной финпирамиды не функционирует. Ведется работа по блокировке сайта и ограждению населения от опасности потери накоплений», - сообщили в ведомстве.

В целях установления признаков уголовного правонарушения, указанные в социальной сети Telegram-сведения зарегистрированы в книге учета информации и направлены в агентство по регулированию и развитию финансового рынка для заключения. По результатам проверки будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение.

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