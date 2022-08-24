Центр творческого развития для детей построят в Азербайджане по инициативе Токаева

В азербайджанском городе Физули будет построен Центр творческого развития для детей имени Курмангазы, сообщила Акорда.

«По поручению президента Казахстана в азербайджанском городе Физули будет возведен Центр творческого развития для детей имени Курмангазы. Глава нашего государства отметил, что центр станет подарком казахского народа азербайджанскому народу, олицетворяющим дружбу, братство и взаимную поддержку между нашими странами», - сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Двухэтажное здание площадью 3 100 кв. М будет рассчитано на 600 учащихся. Строительство центра начнется в сентябре и завершится в декабре 2023 года.

Ключевыми направлениями работы уентра станут вокал и музыкальные инструменты, робототехника, 3D-моделирование, веб-дизайн, фото- и видеосъемка. Кроме того, предусмотрено обучение ремеслам, в том числе ковроткачеству и гончарному искусству, а также различным видам спорта и хореографии.

Напомним, что Токаев находится с первым официальным визитом в Азербайджане в качестве президента.

«Сегодня будут обсуждаться очень важные вопросы. По итогам переговоров будет подписан ряд документов. Уверен, они выведут двустороннее сотрудничество, казахстанско-азербайджанские отношения на новый уровень», – отметил Токаев, прибыв в Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказал уверенность в том, что визит Токаева внесет значительный вклад в укрепление взаимодействия двух государств.

Токаев также наградил президента Азербайджана высшей государственной наградой Республики Казахстан – орденом «Алтын Қыран» – за особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.