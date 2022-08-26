За сутки в Казахстане зарегистрировано более 660 случаев коронавируса

В столице зарегистрировано 110 случаев, в Карагандинской области – 97, в Акмолинской области – 79, в Костанайской области – 72, в Западно-Казахстанской области – 67, в Павлодарской области – 47, в Алматы – 42, в Северо-Казахстанской области – 32, в Актюбинской области – 28, в Восточно-Казахстанской области – 18, в Мангистауской области – 17, в Атырауской области – 13, в Жетысуской области – 11, в Алматинской области – 8, в Абайской области – 6, в Жамбылской области – 5, в Кызылординской области – 5, в Туркестанской области – 4, в Шымкенте – 3.

Ни одного случая не выявлено в Улытауской области.

Всего в стране подтверждено 1 386 412 случаев КВИ.

По данным Минздрава, за сутки зарегистрирован один летальный случай от КВИ и 9 случаев коронавирусной пневмонии. Всего за время пандемии от коронавирусной инфекции скончались 13 684 человека. А общее число случаев пневмонии достигло 89 876.

На 26 августа лечение продолжают получать 19 582 человека (19 258 КВИ+ и 324 КВИ-), из них в стационарах находится 671 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 18 911 человек. Из числа заболевших в тяжелом состоянии –18 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 4 пациента.