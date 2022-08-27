Также зарегистрирован 21 случай пневмонии
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Более 600 случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
фото Жанары Каримовой

По данным МВК, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 617 случаев коронавирусной инфекции.

В столице зарегистрировано 109 случаев, в Карагандинской области – 86, в Акмолинской области – 81, в Костанайской области – 62, в Западно-Казахстанской области – 57, в Алматы – 48, в Северо-Казахстанской области – 32, в Павлодарской области – 29, в Актюбинской области – 23, в Мангистауской области – 21, в Восточно-Казахстанской области – 15, в Атырауской области – 13, в Улытауской области – 8, в Жетысуской области – 7, в Алматинской области – 6, в Жамбылской области – 6, в Туркестанской области – 5, в Абайской области – 4, в Шымкенте – 3, в Кызылординской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 387 029 случаев.

Также, по данным Минздрава, за сутки зарегистрирован 21 случай коронавирусной пневмонии. Летальных случаев ни от пневмонии, ни от КВИ не зафиксировано.

На 21 августа лечение получают получать 19 622 человека (19 282 КВИ+ и 340 КВИ-), из них в стационарах остаются 621 человек, амбулаторно лечатся – 19 001. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 12 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 5 пациентов.

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