В ведомстве ждут одобрения межведомственной комисии по вопросам внешнеторговой политики
МСХ предлагает отменить ограничения на вывоз казахстанской пшеницы и муки
ФОТО ELDALA.KZ

Тамара Вааль, Власть

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев считает, что Казахстану следует отменить ограничения по вывозу муки и пшеницы из страны. Это обусловлено оптимистичным прогнозом урожая текущего года и остатков прошлого, которых хватит и казахстанскому, и зарубежному рынку. Соответствующее предложение глава МСХ намерен вынести на ближайшее заседание межведомственной комиссии, написал он в субботу в Facebook.

«В сентябре могут вновь открыться зарубежные рынки для казахстанских зерна и муки. Минсельхоз предлагает межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики рассмотреть возможность снятия ограничительных мер по вывозу пшеницы и муки. Нашу инициативу обсудят уже на следующей неделе на очередном заседании МВК», - написал Карашукеев.

Он напомнил, что до 30 сентября в Казахстане действуют квоты на вывоз зерна – не больше 550 тыс. тонн и муки – не больше 370 тыс. тонн. Министр объяснил, что, когда вводились эти ограничения, Минсельхоз в первую очередь старался «обезопасить внутренний рынок от продовольственного кризиса, учитывая сложную международную ситуацию». К тому же на тот момент не было понимания, какой урожай ждет Казахстан.

«Сейчас обстановка изменилась, прогнозы валового сбора урожая пшеницы оптимистичные – в объеме порядка 13 млн тонн, что значительно больше показателей прошлого неурожайного года. Потому мы считаем целесообразным дать добро сельхозтоваропроизводителям продавать зерно и муку за рубеж. Поскольку урожая этого года с учетом прошлогодних остатков хватит и казахстанскому, и зарубежному рынку», - считает Карашукеев.

В заключении министр выразил надежду, что на заседании МВК это решение будет полностью поддержано и все ограничения на экспорт будут сняты в сентябре.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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