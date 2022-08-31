За сутки в Казахстане зарегистрировано 230 новых случаев коронавируса

По данным МВК, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 230 случаев коронавирусной инфекции.

В столице выявлено 44 случая, в Алматы – 36, в Карагандинской области – 35, в Костанайской области – 24, в Акмолинской области – 20, в Западно-Казахстанской области – 20, в Мангистауской области – 10, в Атырауской области – 9, в Северо-Казахстанской области – 9, в Павлодарской области – 6, в Актюбинской области – 4, в Кызылординской области – 4, в Алматинской области – 3, в Восточно-Казахстанской области – 2, в Шымкенте – 2, в Жамбылской области – 1, в Туркестанской области – 1.

Не зарегистрировано новых случаев в Жетысуской, Абайской и Улытауской областях.

Всего в стране подтверждено 1 388 479 случаев.

Также, по данным Минздрава, за сутки зарегистрирован один случай коронавирусной пневмонии, а всего – 89 915.

Летальных случаев ни от КВИ, ни от пневмонии не зафиксировано.

На 31 августа лечение продолжают получать 17 824 человек (17 486 КВИ+ и 338 КВИ-), из них в стационарах находятся 573 человека, на амбулаторном уровне лечатся 17 251 заболевший. В тяжелом состоянии находятся 18 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 5 пациентов.