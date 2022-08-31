Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области

«Назначить Сатыбалды Дархана Амангелдыулы акимом Туркестанской области, освободив от должности посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан», - говорится в указе главы государства.

Другим указом президента Умирзак Шукеев освобожден от должности главы региона. 24 августа он подал в отставку за коррупцию подчиненного - экс-акима Кентау приговорили к 10 годам лишения свободы за взятку в 50 млн тенге от директора ТОО за покровительство.

Дархан Сатыбалды был послом Казахстана в Узбекистане с 2019 года. Родился в 1974 году в селе Абай Южно-Казахстанской области. По образованию экономист-инженер и юрист. До назначения послом был первым заместителем акима Южно-Казахстанской области, акимом Шымкента, работал в канцелярии премьер-министра, был начальником департамента КНБ.