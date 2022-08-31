Новую программу развития рисовой отрасли разработают в Кызылординской области

В Кызылординской области разработают новую программу развития рисовой отрасли. Об этом сообщил глава региона Нурлыбек Налибаев на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Налибаев отчитался о социально-экономической ситуации и перспективах развития региона. Согласно данным, представленным руководителем области, за семь месяцев этого года отмечается положительная динамика основных макроэкономических показателей. В частности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем инвестиций составил 111,5 %, обрабатывающей промышленности – 105,5 %.

Для компенсации снижения объемов добычи нефти в связи с истощением ее запасов ведутся работы по сейсморазведке и разработке газовых месторождений. В 2025 году будет введена в эксплуатацию новая теплоэлектроцентрали мощностью 240 мегаватт за 215 млрд тенге, в 2024 году планируется открыть новый терминал аэропорта Кызылорды, в который частный инвестор вложит 11,8 млрд тенге. Также в регионе ведется строительство 9 школ, 1 дома школьников, 2 детских сада, 11 физкультурно-оздоровительных комплексов, 6 объектов культуры.

Вместе с тем Налибаев сообщил, что на переговорах между государствами, расположенными в верховьях Сырдарьи, достигнута договоренность об увеличении объемов поступления воды в сравнении с прошлогодним уровнем. Также, по его информации, в Кызылординской области планируется увеличить площади под масличные и кормовые культуры, требующие меньших затрат воды, расширяются площади, выделяемые под бахчевые и овощные культуры и будет разработана новая программа развития рисовой отрасли.

Глава государства был также проинформирован о решении еще одной актуальной проблемы – урегулировании трудовых споров. С 49 крупными предприятиями области подписаны меморандумы, предусматривающие поэтапное повышение заработной платы сотрудников.

«Касым-Жомарт Токаев поручил акиму обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие области», - сообщила пресс-служба президента.