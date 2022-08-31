Ералы Тугжанов назначен акимом Актюбинской области

«Назначить Тугжанова Ералы Лукпановича акимом Актюбинской области, освободив от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан», - говорится в указе.

Другим указом президента Ондасын Уразалин освобожден от должности акима Актюбинской области, которую занимал с 2019 года.

Ералы Тугжанов был заместителем премьер-министра с 2020 года. Родился в 1963 годк в Западно-Казахстанской области. По специальности — юрист. В разные годы был замакима Карагандинской области, председателем комитета по делам религий министерства юстиции, заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующим секретариатом АНК администрации президента, заведующий сектором отдела внутренней политики АП, акимом Мангистауской области, председателем Федерации профсоюзов РК.