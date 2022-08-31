Лидеру незарегистрированной Демократической партии Жанболату Мамаю продлили срок содержания под стражей еще на месяц. Об этом в Facebook написала его супруга, журналистка и активистка Инга Иманбай.

«Жанболату продлили срок лишения свободы еще на месяц, до 12 октября», - написала Иманбай.

О продлении срока содержания под стражей Мамая ходатайствовал начальник следственной группы Кунгожинов. Он же, по словам Инги Иманбай, «приказал следователям заставить других граждан давать показания против Жанболата».

В конце февраля лидер незарегистрированной Демократической партии Жанболат Мамай был арестован на 15 суток за организацию акции памяти жертв январских событий. Однако после административного ареста он не вышел на свободу. 14 марта суд приговорил его к двум месяцам содержания под стражей как подозреваемого по двум статьям Уголовного кодекса – о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти. По истечении срока арест продлили еще на месяц. 8 июня стало известно, что политику предъявили дополнительные обвинения в «организации массовых беспорядков» и в «распространении ложной информации».

Международная правозащитная организация Freedom House призвала власти Казахстана освободить Мамая. Freedom House обеспокоен тем, что против активиста были выдвинуты новые обвинения за его мирный протест в январе. Это ставит под сомнение приверженность правительства Казахстана концепции «Нового Казахстана», которая предполагает уважение к базовым правам человека. До этого снять обвинения с Мамая также призывали международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International. 22-24 августа Казахстан посетила делегация подкомитета Европарламента по правам человека. По итогам Европарламент призвал Казахстан освободить всех политзаключенных, в том числе Жанболата Мамая, и как можно скорее опубликовать результаты расследования январских событий.