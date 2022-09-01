Токаев поручил перейти к дифференцированным налоговым ставкам в разных секторах экономики

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе послания народу Казахстана в четверг поручил перейти к дифференцированным налоговым ставкам в разных секторах экономики, это должно повысить эффективность налогового стимулирования. Он также сообщил, что в 2023 году будет подготовлен новый Налоговый Кодекс.

«Еще один приоритет – повышение эффективности налогового стимулирования. Для этого следует перейти к дифференцированным налоговым ставкам в разных секторах экономики. Нужно внедрить механизмы снижения или освобождения от корпоративного-подоходного налога с прибыли, направленные на технологическую модернизацию и научные разработки. Потребуется упростить специальный налоговый режим с тем, чтобы минимизировать соблазны для уклонения от неуплаты налогов. В новом кодексе следует предусмотреть недопущение намеренного дробления организаций с целью снижения налоговой нагрузки», – заявил Токаев.

В новом Налоговом кодексе полностью обновят блок о налоговом администрировании, сообщил президент.

«Устойчивый экономический рост напрямую зависит от понятной, предсказуемой налоговой политики. В целях перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет подготовлен новый Налоговый кодекс. Его наиболее проблемный блок – налоговое администрирование – должен быть полностью обновлен. Предстоит также обеспечить полную цифровизацию налогового контроля, исключив любое очное взаимодействие», - отметил он.

Токаев также отметил важность введения налога на роскошь, который не затронет средний класс.

«Для развития цивилизованной торговли предстоит расширить применение розничного налога с адекватными ставками и простыми процедурами. В рамках налоговой реформы важно рассмотреть возможность введения так называемого налога на роскошь. Он будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс», - сказал Токаев.