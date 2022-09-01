Инвестиционные льготы будут предоставляться дифференцировано
Казахстан должен перейти к принципиально другой политике развития СЭЗ, заявил президент
ФОТО С САЙТА PAVLODAR.GOV.KZ

Тамара Вааль, Власть

В связи с релокацией иностранных предприятий в Казахстан развитие специальных экономических зон требует принципиально новой политики. Поэтому в четверг в ходе послания народу президент Касым-Жомарт Токаев поручил подходить к предоставлению инвестиционных льгот участникам СЭЗ дифференцировано, а также решить вопрос права земельной собственности на территории этих зон.

«Нужно перейти к принципиально другой политике по развитию СЭЗ. Особую значимость этот вопрос приобретает в связи с релокацией в Казахстан зарубежных предприятий. К предоставлению инвестиционных льгот для СЭЗ следует подходить дифференцированно. Главным здесь должен быть принцип: чем больше вложений, тем больше льготы», - считает Токаев.

При этом, отметил он, инвесторам, не подпадающим под приоритетные виды деятельности, но реализующим важные индустриальные проекты, можно выдавать земельные участки без применения налоговых и таможенных преференций.

Также, по словам президента, предстоит решить вопрос права земельной собственности на территории СЭЗ для предприятий, добросовестно выполнивших все инвестиционные обязательства.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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